وزير الصحة الألماني: الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان في هذه الأزمة الصحية

أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، أن مكافحة جائحة كورونا تتصدر أولويات الحكومة الألمانية الجديدة.

وقال لاوترباخ اليوم الجمعة في جلسة مناقشة تعديلات في قانون الحماية من العدوى بالبرلمان الألماني: "الأولوية القصوى لنا هي حماية السكان في الأزمة الصحية... سنبذل قصارى جهدنا لأنهاء هذه الازمة بسرعة".

وذكر لاوترباخ أنه بتعديل قانون الحماية من العدوى، سيُجرى توفير الأداة اللازمة لكسر موجة "دلتا" ولدرء موجة "أوميكرون" قدر الإمكان.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه "ليس من المخزي" أن يُجرى تحسين قانون الحماية من العدوى على أساس مقترح جيد، داعيا المعارضة إلى التعاون، وقال: "هذه الجائحة مهمة لنا جميعا"، مشيرا إلى أنها ليست مناسبة للنزاعات السياسية الحزبية.

وقال النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، إرفين رودل، إن التعديلات المقترحة تستند أساسا إلى مقترحات للتحالف المسيحي، مضيفا أنها تسير بشكل مبدئي "في الاتجاه الصحيح"، موضحا في المقابل أنها لا تزال غير كافية، محذرا من إجراء تعديلات على نحو متواصل في قانون الحماية من العدوى، مشيرا إلى أن هذا يزعج السكان ويقلل من القبول بسياسة كورونا.