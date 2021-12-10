بدء الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الصين وفرنسا 13 ديسمبر

تبدأ فعاليات الحوار الاقتصادي والمالي رفيع المستوى الثامن بين الصين وفرنسا، في 13 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الصينية، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير سيتشاركان رئاسة الحوار.

وأضاف وانج، أن الحوار سيعقد، عبر "الفيديو كونفرانس"، وسيطبق التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي، وسيناقش التعاون في مجالات، من بينها حوكمة الاقتصاد العالمي وتغير المناخ والتجارة والاقتصاد والزراعة والفضاء الإلكتروني والطاقة النووية المدنية والابتكار العلمي والتكنولوجي والتمويل وأسواق الطرف الثالث.

وأوضح أن الحوار لعب دورًا إيجابيًا في تعميق التعاون البراجماتي الثنائي، وعزز التواصل والتنسيق في شؤون اقتصادية ومالية دولية كبرى، فضلا عن تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا.