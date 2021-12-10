 كامالا هاريس: ديمقراطيتنا ليست بمنأى عن التهديدات - بوابة الشروق
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كامالا هاريس: ديمقراطيتنا ليست بمنأى عن التهديدات

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 12:59 ص

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الخميس، إن الديمقراطية في سبيلها إلى "الإنهيار" ودعت الكونجرس إلى تمرير توسعات في حقوق التصويت في خطاب ألقته أمام قمة دولية، مشيرة إلى محاولة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب قلب هزيمته عند إعادة انتخابه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كامالا قولها خلال القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، "قمة من أجل الديمقراطية"، يوم الخميس، : "هنا في الولايات المتحدة، نحن نعلم أن ديمقراطيتنا ليست بمنأى عن التهديدات ".

وأضافت :" إن هجوم 6 يناير الذي استهدف الكونجرس يلقي بظلاله على ضميرنا الجماعي والقوانين المناهضة للناخبين التي أصدرتها العديد من الولايات هي جزء من جهد متعمد لاستبعاد الأمريكيين من المشاركة في ديمقراطيتنا".

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