الغضبان: توجيه رئاسي بتغيير شكل الحياة في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتغيير شكل الحياة في المحافظة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّه يتم تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بما يعيد المحافظة إلى رونقها.



وأشار إلى أنّ هناك كيانات اقتصادية عالمية عملاقة موجودة في شرق القناة، يجب أن تستشعر بقيمة بورسعيد بين الماضي العظيم والحاضر الكبير.



ووصف محور التطوير في بورسعيد بأنه محور تنموي متكامل، يشمل قطاعات الصحة والتعليم والتحول الرقمي وتطوير الطرق وفي المصانع وغيرها من كل القطاعات.



