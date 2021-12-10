دول الاتحاد الأوروبي تتعهد باستقبال حوالي 40 ألف شخص من أفغانستان

قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون عقب اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن ألمانيا و 14 دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي تعهدت باستقبال حوالي 40 ألف شخص من أفغانستان.

وكتبت يوهانسون عبر تويتر: "تعهدت 15 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية لنحو 40 ألف أفغاني. وسيقترن ذلك مع تدابير أفضل للتعامل مع الهجرة غير النظامية".

ووفقا لرسالة من يوهانسون لوزراء الداخلية المعنيين، فإن ألمانيا وحدها مستعدة لقبول 25 ألف لاجئ من أفغانستان.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدول الـ15 قامت بالفعل بإجلاء حوالي 28 ألف شخص من أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية. والـ40 ألفا المذكورين الآن هم عدد إضافي من الاشخاص سيجري إجلاؤهم. ووفقا لرسالة يوهانسون، فإن هذا الرقم في الواقع هو 38146.

وتشير الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى إمكانية قبول ما مجموعه 60 ألفا في دول الاتحاد الأوروبي لعامي 2021 و 2022.

ولكن هذا العدد ليس مخصصا فقط لأفغانستان. وكتبت يوهانسون أن حوالي ثلثي الستين ألفًا مخصصة للأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية.

يشار إلى أنه بعد وصول طالبان إلى السلطة في نهاية آب/أغسطس الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي عدم تقديم أي التزامات ملموسة لقبول أشخاص من أفغانستان في الوقت الحالي لتجنب خلق حوافز للهجرة غير الشرعية.

وتعيش أفغانستان حاليا وضعا مأساويا. وتعاني البلاد من أسوأ حالات الجفاف منذ عقدين. وتعرض الاقتصاد لضربة قوية قبل وصول طالبان إلى السلطة وهو الآن في حالة سقوط حر.

وفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.