الزمالك يهزم دلفي بدوري رجال الكرة الطائرة

اكتسح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسن الحصري، نظيره دلفي، بنتيجة 3 - 0، في ثان مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة بايونيرز بمدينة الإسكندرية، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي الفارس الأبيض.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 15، 25 - 17، 25 - 17".
ومن المقرر أن يلتقي أبناء القلعة البيضاء في الجولة المقبلة مع نظيره الشمس على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.
ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية مع فرق "الترسانة - الشمس - بورسعيد - دلفي - الطيران".
الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.