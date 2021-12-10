الزمالك يهزم دلفي بدوري رجال الكرة الطائرة

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اكتسح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسن الحصري، نظيره دلفي، بنتيجة 3 - 0، في ثان مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة بايونيرز بمدينة الإسكندرية، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي الفارس الأبيض.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 15، 25 - 17، 25 - 17".

ومن المقرر أن يلتقي أبناء القلعة البيضاء في الجولة المقبلة مع نظيره الشمس على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية مع فرق "الترسانة - الشمس - بورسعيد - دلفي - الطيران".

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.