رئيس تنمية مدينة بدر: تنفيذ 9024 وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنّ سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة هو الموقع الأكثر أهمية في المدينة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "تعمير" على قناة "on"، مساء الجمعة، أنّ مدينة بدر تم اختيارها مكان لسكن الموظفين نظرًا لقربها من العاصمة.

وأوضح أنّه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بوحدات تصل إلى 9024 وحدة، بواقع 376 عمارة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الوحدات في مدة سنة ونصف طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، مؤكّدًا أن العمل كان يتم ليلًا ونهارًا لسرعة التنفيذ.

وأفاد بأنّ الانتهاء من هذه المشروعات لم يكن وحدات إسكان فقط لكن الأعمال شملت خدمات وطرقًا وكهرباء.

ويضم المشروع، وفق رئيس الجهاز، 13 مبنًا خدميًّا جاهزًا للتشغيل، وعدَّ منها ثلاثة مدارس (واحدة للمرحلة الثانوية، واثنتان للتعليم الأساسي)، كما توجد حضانتان ووحدتان صحيتان.

ولفت إلى أنهم تعرضوا لضغط فيما يخص ضرورة إنهاء الوحدات قبل انتقال الموظفين للعمل في العاصمة الإدارية، حتى لا تكون المدينة عائقًا أمام انتقال الموظفين.

وأكّد أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقّد المنطقة واطلع على جودة التنسيق، مشيرًا إلى أن المشروع نال إعجاب الرئيس.