تدخل تركيا يعجز مجددا عن وقف تدهور الليرة أمام الدولار

عجز صناع السياسة في تركيا عن وقف السقوط الحر لليرة بعد أن باءت محاولتهم الثالثة هذا الشهر بالفشل، حيث استأنفت العملة بشكل سريع خسائرها في خضم سياسة أسعار فائدة تراها الأسواق غير دقيقة للغاية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قالت السلطات النقدية اليوم الجمعة إنها باعت عملات صرف أجنبي بسبب بنية سعرية "غير قوية"، في ترديد لكلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوصف الاضطراب الأخير بالعملة المحلية.

وبينما انتعشت الليرة لفترة وجيزة، انزلقت إلى قرب 14 ليرة للدولار، مقتربة من مستويات دفعت للقيام بكل هذه التدخلات الثلاث.

وتدهورت قيمة العملة بنسبة 38% منذ أواخر سبتمبر، عندما خفض البنك المركزي تكاليف الإقراض، نزولا على الاعتقاد المتشدد لأرودغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم ويجب تجنبها.

من ناحية أخرى، ارتفع التضخم فوق 21% في نوفمبر، ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.