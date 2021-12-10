طالبان الباكستانية تنهي وقفا لإطلاق النار توسطت فيه شبكة «حقاني» مع إسلام اباد

أعلن مسلحون إسلاميون يقاتلون قوات الأمن الباكستانية، نهاية وقف مؤقت لإطلاق النار مع الحكومة، مما أثار مخاوف بشأن استئناف العنف.

وفي بيان مساء أمس الخميس، اتهمت حركة "طالبان الباكستانية" الحكومة بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء وتشكيل فريق تفاوض.

وقال محمد خرساني، المتحدث باسم الحركة في نهاية بيان، أوضح كيف أن الحكومة لم تف بتعهداتها "من غير الممكن بالنسبة لنا المضي قدما في وقف إطلاق النار".

كان وقف لإطلاق النار، توسط فيه وزير الداخلية المؤقت الأفغاني، سراج الدين حقاني، رئيس فصيل طالبان "شبكة حقاني" العنيفة، قد دخل حيز التنفيذ في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

ويعتقد أن شبكة "حقاني" قريبة من هيئة الاستخبارات الباكستانية، ولديها نفوذ على حركة "طالبان الباكستانية"، التي يزعم أنها تعمل من أفغانستان، بعد أن تم طردها من قواعدها في عام 2014 .

وذكر الجانبان أمس الأول الأربعاء أنهما أجريا محادثات لتمديد الهدنة، لكن المحادثات انهارت في اللحظة الأخيرة، طبقا لمصادر استخباراتية باكستانية.