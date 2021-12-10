«الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني» واتحاد المحامين العرب يبحثان بناء شراكة استراتيجية

بحث منيب المصري رئيس "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، مع سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب سبل بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة "المصري"، اليوم الخميس، إلى مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بحضور عثمان الشريف نقيب محامي السودان، حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" لمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار السلبية الناتجة عن "وعد بلفور المشؤوم".

وأكد "المصري" - خلال اللقاء - أنه جرى تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني، وجار تحريكها أمام القضاء البريطاني، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إعداد خطة لحشد الرأي العام العالمي المساند للقضية الفلسطينية.