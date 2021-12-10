 «الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني» واتحاد المحامين العرب يبحثان بناء شراكة استراتيجية - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 3:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟


النتـائـج تصويت

«الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني» واتحاد المحامين العرب يبحثان بناء شراكة استراتيجية

منيب المصري
منيب المصري
أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 1:53 ص

بحث منيب المصري رئيس "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، مع سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب سبل بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال زيارة "المصري"، اليوم الخميس، إلى مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بحضور عثمان الشريف نقيب محامي السودان، حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" لمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار السلبية الناتجة عن "وعد بلفور المشؤوم".
وأكد "المصري" - خلال اللقاء - أنه جرى تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني، وجار تحريكها أمام القضاء البريطاني، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إعداد خطة لحشد الرأي العام العالمي المساند للقضية الفلسطينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك