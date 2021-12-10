استدعاء مساعدين لترامب للتحقيق معهما في قضية اقتحام الكونجرس

أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي المختارة التي تحقق في أحداث الشغب التي وقعت بمبنى ‏الكابيتول في شهر يناير، اليوم الجمعة، عن إصدارها مذكرات استدعاء لاثنين من مساعدي ‏الرئيس السابق، دونالد ترامب، التقيا به قبل يومين من الهجوم.

وأصدرت اللجنة مذكرات استدعاء لبريان جاك، الذي كان المدير السياسي لترامب في البيت الأبيض، وماكس ميلر، وهو المساعد الخاص السابق لترامب، والمرشح حاليا لشغل مقعد في مجلس النواب في أوهايو بتأييد من ترامب شخصيا، وبوبي بيد، المدير السابق لموظفي البيت الأبيض المتقدمين، الذي أعد الأحداث لوصول ترامب، إلى جانب استدعاء 4 أفراد آخرين، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأشارت لجنة التحقيق، اليوم الجمعة، إلى أن كل من ماكس ميلر وبوبي بيد التقيا بترامب "في غرفة الطعام الخاصة به خارج المكتب البيضاوي" في 4 يناير لمناقشة المتحدثين والجوانب الأخرى للتجمع الذي ظهر فيه ترامب في خارج البيت الأبيض في يوم 6 يناير، وهو موعد وقوع الهجوم على مبنى الكونجرس.

واختتمت مسيرة ترامب في ذلك اليوم عندما اجتاح حشد من أنصاره أراضي مبنى الكابيتول، وفي النهاية خرقوا جدرانه، مما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس كانت تؤكد فوز الهيئة الانتخابية للرئيس جو بايدن.

وفي نفس المسيرة، حث ترامب أنصاره على الكفاح ضد تأكيد فوز بايدن، وزعم آنذاك دون أدلة أنه كان ضحية لتزوير أوراق الاقتراع على نطاق واسع في عدة ولايات متأرجحة.