وزيرة التجارة الأمريكية: واشنطن لن تجبر الشركات على سحب رعايتها لأولمبياد بكين

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تضغط على الشركات لسحب رعايتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريموندو قولها إن "ما تقوم به الشركات بشكل منفرد أمر يرجع إليها تماما، ولن نتجه للضغط عليها بطريقة أو بأخرى".

وأضافت: "إذا قررت شركة، كما فعلت شركات كثيرة، أنها تريد إصدار بيان ضد انتهاكات حقوق الإنسان، سيكون ذلك أمرا عظيما، لكن لن نتجه للضغط على أحد لاتخاذ هذا القرار".

وتأتي تصريحات الوزيرة بعد يوم من دعوة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الشركات الراعية للأولمبياد الشتوية إلى سحب أموال حملاتها الإعلانية بالدولار من الفعالية الرياضية ما لم يتم نقلها من بكين إلى مكان آخر.

واتهم روبيو الشركات "بتشجيع وتمجيد نظام إبادة جماعية"، في إشارة إلى حملة القمع ضد المسلمين في إقليم شينجيانج الصيني.