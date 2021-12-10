ضياء عبد الخالق: لا أستطيع طلب عمل لنفسي من المنتجين

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنّ المهرجانات فرصة لظهور الفنانين، وتمثّل طريقة للإعراب عن قدرتهم على العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إنه لا يستطيع طلب عمل لنفسه من المنتجين، لكن يستطيع أخبارهم بحاجة أحد الزملاء للعمل.

وأضاف أن المهرجانات الفنية تتضمّن تنظيم ورش للخبراء بشأن صناعة السينما وكيفية تطويرها.

وأوضح أنّه من الممكن الاستعانة بالفنانين الكبار لتنظيم هذه الدورات والورش لتطوير الصناعة بشكل عام.

وكان ضياء عبد الخالق قد ظهر في "بث مباشر"، أعرب فيه عن استيائه من عدم دعوته للمحافل والمهرجانات الرسمية، رغم رصيده السينمائي الذي يزيد عن 80 فيلمًا.