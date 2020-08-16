استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، أسطورة "البئر المتحجر" الإنجليزية، الذي يحول أي شيء يلقى فيه إلى حجر، وهو موجود في مقاطعة يوركشاير البريطانية.

وأضافت خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، عبر شاشة "cbc"، مساء الجمعة، أنّ هذا البئر اشتهر بأنه كان موجودًا بجوار كهف اسمه "الأم شيبتون" والتي اشتهرت بحكايات الشعوذة والسحر في الفترة من القرن السابع عشر وحتى التاسع عشر، ونُسب إليها قصص الشعوذة في إنجلترا وما حولها.

وأوضحت أنّ الأم شيبتون أصبحت أيقونة في السحر وأنها عارفة وكانت تتنبأ بالمستقبل تنبؤات غريبة، وتصادف أن بعض ما توقعته تحقق بشكل أو بآخر فأخذت كأيقونة في هذا الأمر.

وأشارت إلى أنّ أحد الأثريين في عهد الملك هنري الثامن زار إنجلترا فيما بعد عام 1530م، وقال إنه بئر طبيعي ولا يوجد أي أمر غريب فيه، لكن الناس يزورونه تبركا فيه، مشيرة إلى الاهتمام بهذه البئر مع بداية ظهور الأم شيبتون.

وتابعت: "كان الناس يزورونا للتعامل معها فيما يخص التنبؤات والسحر والشعوذة، وكان شكلها أقرب إلى الساحرة والشر، ولفتت أزيائها الأنظار إليها، وبالتالي تحول هذا البئر إلى إحدى الأساطير القديمة".

ولفتت إلى أن شكل البئر كان مخيفًا ومقلقًا بالنسبة للناس، ولأن كل ما تجهله النفس البشرية تحوله إلى شيء مرعوب أو مخيف بدأ البشر من حول الأم شيبتون في تحويل البئر إلى شيء مخيف جدًا، وبحلول القرن التاسع عشر أصبحت هذه السيدة صورة أيقونية للسحر والشعوذة، وبعدها بدأ يتم تداول هذا الأمر بشكل يخرج من انجلترا وهو ما دفع الكثير من المواطنين حول العالم إلى زيارة البئر.

وذكرت أنّ شخصًا يُدعى تشارلز قرر عمل جولات سياحية للكهف والبئر بحلول عام 1630م، وبالتالي تم اعتباره أقدم مزار سياحي في إنجلترا وتم التعامل معه على هذا الأساس.