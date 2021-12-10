إيران تدين المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 2022 الشتوي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة خطط بعض الدول الغربية للمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في العاصمة الصينية بكين.

وقال خطيب زاده عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"سواء بخصوص المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 2022، أو بخصوص حرمان الفرق الإيرانية من الوصول إلى الموارد المالية، يجب على الجميع التنديد بتسييس الرياضة."

وأضاف خطيب زاده :"نتطلع إلى المشاركة في الحدث، ونبدي تضامننا مع الصين التي تتعرض لحملة تشهير."

وفي الوقت الذي يستعد فيه الرياضيون للمشاركة في الدورة الأولمبية، أعلنت دول الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا، أنها لن ترسل وفود سياسية إلى الأولمبياد الشتوي الذي تحتضنه بكين بين الرابع و20 من فبراير 2022، وذلك في ظل الانتقادات لسجل الصين في حقوق الإنسان.

وتعد الصين، على غرار روسيا، حليفا مهما لإيران التي تضررت بعقوبات قادتها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وكانت إيران قد قاطعت أولمبياد 1980 في موسكو وأولمبياد 1984 في لوس أنجليس، كما لا تسمح لرياضييها بالمنافسة أمام رياضيين من إسرائيل.

كذلك لا تسمح السلطات الإيرانية للسيدات بحضور مباريات كرة القدم، لأسباب دينية-سياسية.