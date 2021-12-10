إيطاليا تعفو عن ناشط من ساوث تيرول تورط في هجمات تفجيرية

أعلن قصر كورينالي الرئاسي في إيطاليا أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أصدر عفوا عن ناشط من ساوث تيرول كان تورط في هجمات تفجيرية قبل خمسين عاما.



كان هاينريش أوبرلايتر، الذي يبلغ من العمر حاليا ثمانين عاما من العمر، تورط في هجمات تفجيرية بإقليم ساوث تيرول الإيطالي الناطق بالألمانية خلال ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1971، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن مدى الحياة.



كان أوبرلايتر ضمن مجموعة أشخاص من مقاطعة بوستر فالي، وتمكن من الفرار إلى خارج البلاد. ومنذ ذلك الحين، وهو يعيش في فرانكونيا السفلى بألمانيا، ويمكنه الآن العودة إلى وطنه بعد صدور العفو.



وكان أبناء أوبرلايتر أرسلوا التماسا بالعفو عنه لماتاريلا في 2018. وبرر الرئيس الإيطالي قراره، ضمن أشياء أخرى، بأن أحدا لم يلق حتفه في الهجمات التي أبدى أوبرلايتر ندمه عليها وأن مكتب النائب العام في بريشا أيد العفو الرئاسي.



وقال رئيس حكومة ساوث تيرول، أرنو كومباتشر، إن هذا "تصرف كريم".



كانت المنطقة التي تقع ضمن جبال الألب والناطقة بالألمانية جزءا من الإمبراطورية النمساوية المجرية وتم إهداؤها لإيطاليا في إطار معاهدة في نهاية الحرب العالمية الأولى.



وبعد الحرب العالمية الثانية كافحت ساوث تيرول من أجل استقلالها. وبالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية، وقعت أعمال عنف، خصوصا ضد المؤسسات الإيطالية.



وتم منح ساوث تيرول وضع الحكم الذاتي في عام 1972 .



وألقي باللوم على أوبرلايتر ورجال آخرين في جماعته في قتل أحد أفراد الشرطة الإيطالية (كارابينيري) في 1964 .



وأوبرلايتر هو أول شخص ضمن هؤلاء الذين يعيشون في المنفى، يحصل على عفو.