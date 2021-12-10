لجنة مكافحة كورونا: لن نخرج من الجائحة إلا بالتطعيم

قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الخروج من أزمة فيروس كورونا لا يكون إلا بالتطعيم، مشيرًا إلى أنه يجب اكتمال منظومة أخذ اللقاح لتقوية المناعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة سهلت على المواطنين أخذ اللقاح، متابعًا أنه يستطيع الآن المواطنين أخذ اللقاح دون تسجيل مسبق.

وتابع، أنه يجب على المواطنين سرعة أخذ اللقاح، وخاصةً الذين تخلفوا عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وذلك لاكتمال منظومة المناعة في الجسم لمواجهة أي متحور جديد للفيروس.

واستكمل، أن قرار الحكومة بشأن عدم دخول غير الملقحين إلى المصالح الحكومية، جاء للمحافظة على أرواح باقي المواطنين، متابعًا: "لو مش عاوز تطعم أقعد في بيتك ومتنزلش الشغل".