 حسين ياسر المحمدي: فخور بالعودة لبيتي الزمالك وشكرًا لثقة الإدارة - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 3:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

حسين ياسر المحمدي: فخور بالعودة لبيتي الزمالك وشكرًا لثقة الإدارة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 2:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 2:50 ص

كشف حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق والمدير الفني الجديد لفريق النادي لكرة القدم مواليد 2003، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لبيته القلعة البيضاء في هذا المنصب.

وأضاف المحمدي أنه يتواجد حاليا كمدرب في بيته كما تواجد في السابق كلاعب، ويسعى إلى تحقيق النجاح والثقة التي نالها سابقا، في مهمته الجديدة، وأشار إلى أن أهدافه كثيرة وكبيرة كمدير فني، موضحا أن أهمها هو التطوير والارتقاء بالقطاع إلى أفضل شكل ممكن.

وأوضح المحمدي أن هناك أهدافا أخرى يسعى لها منها تصعيد مواهب للفريق الأول، خاصة أن هذا الفريق يمتلك لاعبين على مستوى متميز، والكثير منهم من القوام الأساسي للمنتخب الوطني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك