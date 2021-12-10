حسين ياسر المحمدي: فخور بالعودة لبيتي الزمالك وشكرًا لثقة الإدارة

كشف حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق والمدير الفني الجديد لفريق النادي لكرة القدم مواليد 2003، عن سعادته بالعودة مرة أخرى لبيته القلعة البيضاء في هذا المنصب.

وأضاف المحمدي أنه يتواجد حاليا كمدرب في بيته كما تواجد في السابق كلاعب، ويسعى إلى تحقيق النجاح والثقة التي نالها سابقا، في مهمته الجديدة، وأشار إلى أن أهدافه كثيرة وكبيرة كمدير فني، موضحا أن أهمها هو التطوير والارتقاء بالقطاع إلى أفضل شكل ممكن.

وأوضح المحمدي أن هناك أهدافا أخرى يسعى لها منها تصعيد مواهب للفريق الأول، خاصة أن هذا الفريق يمتلك لاعبين على مستوى متميز، والكثير منهم من القوام الأساسي للمنتخب الوطني.