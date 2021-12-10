مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والعربية، إذ تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2021».

وعلى الصعيد العالمي تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والسابعة عشرة في الدوريين الإيطالي والإسباني.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العرب (ربع النهائي):

تونس × عُمان 5:00م beIN Sports HD 1

قطر × الإمارات 9:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برينتفورد × واتفورد 10:00م beIN Sports HD 1 English

الدوري الإسباني الممتاز:

ريال مايوركا × سيلتا فيجو 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

جنوى × سامبدوريا 9:45م beIN Sports Fr 7 HD max

الدوري الألماني الممتاز:

كولن × أوجسبورج 9:30م beIN Sports Fr 5 HD max

الدوري الفرنسي الممتاز:

نانت × لانس 10:00م beIN Sports HD 4