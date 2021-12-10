 مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 10:23 ص

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والعربية، إذ تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2021».

وعلى الصعيد العالمي تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والسابعة عشرة في الدوريين الإيطالي والإسباني.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس العرب (ربع النهائي):

تونس × عُمان 5:00م                         beIN Sports HD 1

قطر × الإمارات 9:00م                         beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برينتفورد × واتفورد 10:00م                     beIN Sports HD 1 English

الدوري الإسباني الممتاز:

ريال مايوركا × سيلتا فيجو 10:00م                     beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

جنوى × سامبدوريا 9:45م                        beIN Sports Fr 7 HD max

الدوري الألماني الممتاز:

كولن × أوجسبورج  9:30م                   beIN Sports Fr 5 HD max

الدوري الفرنسي الممتاز:
نانت × لانس  10:00م                   beIN Sports HD 4


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك