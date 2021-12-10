تواجد أمني مكثف بدير الأنبا صموئيل بالمنيا للاحتفال بذكرى نياحة مؤسس الدير

شهدت منطقة دير الأنبا صموئيل بالمنيا، إجراءات أمنية مشددة وتواجد أمني مكثف، بالتزامن مع توافد مئات الاقباط على الدير للمشاركة في الاحتفال بذكرى نياحة الأنبا صموئيل، مؤسس الدير، خلال الفترة من 10-17 ديسمبر الجاري.

وأضاف الأنبا باسيليوس، الأسقف العام ورئيس دير الأنبا صموئيل، أن الدير سيظل مفتوحا للزائرين الذين سيتواجدون داخل الدير بإقامة عشية، وتمجيد، وقداس. بحضور أساقفة ومطارنة من محافظات الجمهورية.

وقال الراهب انجيلوس الصموئيلي، أحد رهبان الدير، إنه سيتم فتح الدير أمام جميع الزائرين يوميا، مؤكدا وصول أكثر من 60 سيارة محملة بالزائرين الذي يتجاوز عددهم المئات، للمشاركة في الاحتفالية، التي تستمر 10 أيام حتى الجمعة المقبلة 17 ديسمبر.