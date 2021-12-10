عماد حمدي: فضلت التجديد للإسماعيلي على الانتقال لأندية أخرى

عبر عماد حمدي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته بتجديد عقده مع الدراويش لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مضيفًا: «ألعب بهذا النادى منذ عام ٢٠١٥ وتنتابني سعادة كبيرة حينما أرتدى شارة القيادة».

وقال عماد حمدي في تصريحات للموقع الرسمي: «فضلت تجديد عقدى عن الانتقال لأندية أخرى رغم أن المقابل المادي للأندية الأخرى كان أكبر»، موضحًا: «مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس يحيى الكومي يعمل على الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وهذا شىء جيد للغاية».

وأضاف: «المجلس الحالى يبذل قصارى جهده من أجل تهيئة الأجواء التي تكفل عودة الفريق لسابق عهده».

وعن معسكر الفريق المقام بالإسماعيلية قال: «الأمور في المعسكر الحالي تسير على ما يرام. جميع اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم في التدريبات والمباريات، وهدفنا تحسن النتائج».

‏وتابع: «المدير الفني الحالي خوان براون جيد ويتعامل معنا باحترافية والمعسكر الحالي مثمر بشكل كبير للفريق، النتائج الفترة الماضية كانت سيئة لكننا نعد الجماهير التي تؤازرنا في كل مكان بتحسن النتائج الفترة القادمة».