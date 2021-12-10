الرئيس الموريتاني يدعو لرفع الظلم عن الشرائح المغبونة والمهمشة اجتماعيا

دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني الموريتانيين إلى التخلي عن النظرة الدونية لبعض الشرائح الاجتماعية في بلاده، التي كانت عبر العصور مغبونة ومهمشة اجتماعيا وينظر إليها في المجتمع كشرائح من الدرجة الثانية.



وقال الغزواني في خطاب في افتتاح مهرجان مدائن التراث اليوم الجمعة في مدينة وادان " إن ما يحز في نفسي كثيرا ما تعرضت له هذه الفئات في مجتمعنا تاريخيا من ظلم و نظرة سلبية مع أنها في ميزان القياس السليم ينبغي أن تكون على رأس الهرم الاجتماعي فهي في طليعة بناة الحضارة و العمران وهي عماد المدينة و الابتكار و الإنتاج ".



وأكد الغزواني أنه "آن الأوان أن نطهر موروثنا الثقافي من رواسب ذلك الظلم الشنيع و أن نتخلص نهائيا من تلك الأحكام المسبقة و الصور النمطية التي تناقض الحقيقة و تصادم قواعد الشرع و القانون و تضعف اللحمة الاجتماعية و الوحدة الوطنية و تعيق تطور العقليات وفق ما تقتضيه مفاهيم الدولة و القانون و المواطنة ".



كانت فعاليات افتتاح مهرجان مدائن التراث قد انطلقت اليوم الجمعة في مدينة وادان شمال موريتانيا.



وترأس انطلاق المهرجان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.



ويحضر المهرجان الذي يستمر عشرة أيام نحو ثلاثة آلاف مدعو، قدموا من داخل وخارج موريتانيا ،أغلبهم باحثون ومفكرون وشعراء وفنانون ومثقفون سينعشون سهرات وندوات فكرية وثقافية حول التراث الثقافي لهذه المدن ومكتباتها وعشرات الآلاف من المخطوطات النادرة المهددة بالتلف والضياع التي تحتوي عليها هذه المكتبات .



وقررت الحكومة الموريتانية هذا العام ولأول مرة ضخ ثلاثة مليارات اوقية) 25 مليون يورو) لتطوير البنى الخدمية في مدينة وادان تعبيرا منها كما قال وزير الثقافة المختار ولد داهي عن الأهمية المتنامية لهذه المدن ولهذا المهرجان.



وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به اليوم "نريد لهذا المهرجان أن يختلف نوعا وأن تكون هذه النسخة تجديدا وتطويرا وتحسينا ".



يشار إلى أن هذا المهرجان يُقام مرة كل عام منذ 2011 .