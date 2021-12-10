ــ «بطل» ممثل إيران فى الأوسكار يتجاوز توترات السياسة ويصل دور العرض السعودية

ــ القبلة التى حرمت جمهور «القاهرة السينمائى» العام من مشاهدة «مسابقة رسمية» تحذف فى جدة.. و«شرف» المشاغب ينافس على الجوائز



يتتبع الجميع فى الوطن العربى والعالم، خطوات المملكة العربية السعودية نحو الانفتاح الثقافى، والتحرر من القيود، وتغيير الصورة النمطية المحافظة التى ارتبطت بها لسنوات طويلة، بإطلاق مواسم فنية فى مدن مختلفة، وجاءت الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، التى تستمر فعالياتها حتى 15 ديسمبر الحالى، لتؤكد بشكل عملى على هذه الرؤية، عبر السماح بمشاركة أفلام لم يتوقع كثيرون أن تنضم لبرنامج المهرجان على الأقل بدون تدخل رقابى.

البداية كانت فى حفل الافتتاح الذى أقيم فى مدينة جدة التاريخية 6 ديسمبر الحالى، وكان واضحا للجميع أن الحاضرين سواء عرب أو أجانب لم يفرض عليهم ارتداء ملابس محافظة، وكان هناك حرية فى الاختيار، فظهرت بعض النجمات بملابس جريئة، وأخريات بملابس محافظة.

ولكن لم يكن الحفل هو المقياس الحقيقى، بل كانت الأفلام التى تعرض فى المهرجان، ومتاح للجمهور حضورها بدون حذف من الرقابة، ومنها الفيلم الإسبانى الأرجنتينى «المسابقة الرسمية» إخراج ماريانو كوهن، جاستون دوبرات، وبطولة بينلوبى كروز، وأنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، والذى يتضمن عددا من المشاهد الجريئة، تردد أنها كانت السبب فى عدم عرضه فى افتتاح الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد أن اعتبرت الرقابة الحاضرين فى الافتتاح جمهور عام، فى حين أنها سمحت فقط بعرضه للمتخصصين من حاملى «البادجات» سواء صحفيين ونقاد أو سينمائيين، وهو ما حدث فى اليوم التالى.

فى مهرجان البحر الأحمر، عرض الفيلم للجمهور السعودى دون حذف مشاهد القبلات الساخنة، أو مشهد المرأة العارية العابر، وهو ما جعل بعض النقاد يرون أن مساحة الحرية المتاحة للمهرجان كبيرة، ولم تكن متوقعة.

الحرية التى منحت للمهرجان فى اختيار الأفلام، لم تتوقف عند المشاهد الجريئة فى العلاقات، ولكنها تمتد للجرأة فى تجاوز التوترات السياسية مع إيران؛ حيث يعرض لها فيلمان الأول «بطل» إخراج أصغر فرهادى، الذى اختارته طهران ليمثلها فى منافسات الأوسكار المقبلة، والثانى «على الطريق» إخراج بناه بناهى، الذى ينافس على جوائز المهرجان الرسمية؛ حيث يشارك فى مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية الطويلة.

و«على الطريق» هو أول أفلام بناه بناهى الطويلة، وفاز بجائزة أفضل فيلم فى مهرجان لندن السينمائى، وتدور أحداثه حول عائلة محببة رغم فوضويتها من داخل سيارة مستأجرة؛ حيث نجد الأم الجبارة فى المقدمة، هى التى تخفى وراء ضحكها المستمر نوبات من البكاء، ويجلس إلى جانبها ابنها الأكبر يقضى معظم وقته سائقًا بصمت، بينما الأب جالس فى الخلف برجله المكسورة، فيما يتقافز بجانبه ابنه مفرط النشاط. وأخيرًا، يقبع «جيس»، كلب العائلة المريض، فى مؤخرة السيارة. ولكن العائلة لم تكن وحدها فى هذه الرحلة، فهناك من يتبعهم على الطريق.

أما «بطل» الفائز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم فى مهرجان كان السينمائى هذا العام، فتدور أحداثه حول، «رحيم» الذى قضى سنوات فى السجن بعد تخلّفه عن سداد ديونه، ولكن يبدو أنه وجد الحل لمشكلته، حقيبة يد مفقودة تحتوى على بعض العملات الذهبية. يقرر إعادتها لصاحبها لا من باب الأمانة، ولكن لأسباب شخصية أنانية؛ حيث يتحول بين عشية وضحاها إلى بطل. فهل يستطيع إخفاء أكاذيبه أمام وسائل الإعلام التى حولته إلى بطل؟

إلى جانب الأفلام الإيرانية، توقف البعض أيضا عند مشاركة فيلم «شرف» للمخرج المصرى الألمانى سمير نصر، وهو فيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للأديب المصرى صنع الله إبراهيم الذى شارك أيضا فى كتابة السيناريو.

ورغم أن المخرج سمير نصر، أشار فى تتر الفيلم إلى أن الأحداث خيالية، وأن الواقع أفضل، كشف بنفسه فى الندوة التى أعقبت عرض الفيلم أنه واجه مشاكل مع الرقابة فى مصر، وهو ما دفعه للتفكير فى أن تعبر الأحداث عن الوطن العربى وليس بمصر فقط، كما فضل عدم تحديد فى أى دولة يوجد السجن وفى أى زمن أيضا، وهو ما جعله أيضا يختار أن ينطق الفيلم بمزيج من لهجات العالم العربى، عبر ممثلين ينتمون لدول مصر وتونس وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين، مما يضفى على الفيلم بعدًا إقليميًا.

الفيلم الذى توقع عدد من النقاد عدم عرضه فى العالم العربى، لطرحه أفكارا ربما يراها البعض «مشاغبة»، يشارك أيضا فى مسابقة البحر الأحمر، وتدور أحداثه حول «شرف» الذى يحلم بالثراء الفاحش، إلا أنه سرعان ما يستفيق من حلمه بعدما انتهى به المطاف فى السجن لقتله رجلًا دفاعًا عن شرفه، وحسب ملخص الفيلم المنشور على موقع المهرجان، فإن السجن فى الفيلم مرآة للعالم الخارجى، بكل تعسّفه الممنهج وظلمه وفساده.