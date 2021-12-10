وليا عهد الكويت والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقوية أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة، أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات في المجالات كافة خاصة خلال هذه الزيارة التاريخية وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض آفاق الدعم الخليجي الموحد لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية بما يعزز الامن والاستقرار والرخاء والتنسيق المستمر في القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.