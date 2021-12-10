عضة فأر مصاب بكورونا تثير مخاوف بشأن انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر في تايوان

تجري تايوان تحقيقا حول تفش محتمل جديد لفيروس كورونا، بعد تم تأكيد إصابة موظفة في معمل يخضع لحراسة مشددة، بفيروس كورونا.

وكانت موظفة المعمل قد تعرضت لعضة فأر مصاب بفيروس كورونا، لتكون أول حالة إصابة محلية تسجلها البلاد، منذ أكثر من شهر.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن الاختبارات أكدت إصابة موظفة المعمل، وهي في العشرينات من عمرها، بالفيروس، هذا الأسبوع، بعد أن تعرضت للفيروس، خلال عملها في "أكاديميا سينيكا" وهو معهد بحثي كبير في تايوان، في منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي، طبقا لما ذكره وزير الصحة، تشين شيه تشونج، في إيجاز صحفي، تم تنظيمه بسرعة، مساء أمس الخميس.

ولم تكن قد سافرت مؤخرا للخارج، وتلقت جرعتين من لقاح "موديرنا".

وفي نفس الإيجاز الصحفي، أكد خبير بارز في علم الفيروسات تقارير إعلامية بأنها تعرضت في المعمل لعضة من فأر مصاب بفيروس كورونا، لكنه ذكر أنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات لتأكيد ما إذا كانت عضة الفأر هي مصدر انتقال الفيروس.

وتعتقد السلطات التايوانية أنه من المرجح أن تكون مصابة بسلالة "دلتا".

وسجلت تايوان عما يزيد قليلا عن 14500 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، و848 حالة وفاة ، منذ بدء الجائحة.

وحددت السلطات الصحية هويات 94 شخصا، اختلطوا بموظفة المعمل، منذ إصابتها، لاسيما زملائها وأصدقائها المقربين وتم وضعهم في حجر صحي.