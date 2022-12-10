أوكرانيا تبلغ مواطنيها بتوقع شتاء مليء بانقطاع الكهرباء بسبب الحرب

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إنه يجب أن يتوقع الأوكرانيون انقطاعات للكهرباء طوال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن العديد من محطات الطاقة قد تضررت في خضم ما سماها "الهجمات الروسية".

وأضاف في اجتماع لمجلس الوزراء، أنه على الرغم من أن الوضع "تحت السيطرة" حاليا، فلا يزال هناك نقص في إمدادات الطاقة بسبب الضرر، مشيرا إلى أن كل محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية بالبلاد قد تضررت.

إضافة إلى ذلك، أوضح أن حوالي 40% من أنظمة شبكات الضغط العالي تضررت بدرجات مختلفةن ولخص حديثه قائلا إنه "في معظم المناطق، لا تزال الضغوط على إمدادات الكهرباء كبيرة".

ووفقا لوكالة "يونيان" الأوكرانية الحكومية للأنباء، قال: "لنكن صادقين أننا سنعيش بشكل مستمر في هذا الشتاء تحت ظروف كهرباء محدودة".

وأشار إلى أنه سيتم وضع الأولويات، موضحا أن الأولويات ستكون للبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومرافق المياه وإمدادات التدفئة، ثم المجمع الصناعي العسكري، تحت شعار " كل شىء من أجل الجبهة".