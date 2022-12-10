النائب هشام حسين يوجه طلب إحاطة بشأن عدم وجود مخابز للعيش المدعم بحدائق أكتوبر

تقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، هشام حسين، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم وجود مخابز للعيش البلدي في منطقة حدائق أكتوبر.



وأشار النائب، إلى أن منطقة حدائق أكتوبر لا يوجد بها مخبز عيش بلدي، علما بأن هناك مخبز مجهز على أعلى مستوى في سوق الجملة، إلا أنه مغلق، قائلا: هذا الأمر يتسبب في معاناة المواطنين في الحصول على العيش المدعم.



وأوضح هشام حسين، أن مناطق أكتوبر بالكامل يوجد بها 13 مخبز عيش بلدي فقط، ومدينة الشيخ زايد يوجد بها مخبزين، تم إغلاق أحدهما بسبب بعض الخلافات في شأن تأجير المكان.



وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في حدائق الأهرام بسبب عدم قدرتهم في الحصول على العيش المدعم، نتيجة غياب المخابز البلدية.



وطالب هشام حسين، الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بضرورة العمل على إقامة مخابز للعيش المدعم، قائلا: علما بأن حدائق أكتوبر يوجد بها عدد كبير من الأماكن التي تناسب إقامة مخابز لخدمة المواطنين.