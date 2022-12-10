قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة الحالية تتطلب وقفة من قِبل المواطنين تجاه الزيادة السكانية.

وأضاف في تصريحات له خلال زيارته للسويس، اليوم السبت، أن الجهود المبذولة في كل أنحاء الجمهورية ملموس من قِبل الجميع، مؤكدا أن الدولة تسابق الزمن لتعويض عشرات السنوات من الإهمال والتدهور الذي كان سائدا في كل الأنحاء.

وذكر أن جني ثمار هذه المشروعات يتطلب نوعا من التخطيط لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن هناك حجم ضغط هائلا على الدولة بسبب الزيادة السكانية.

ونوه بأن الدول المتقدمة والغنية لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الملف، ما يفرض الحاجة لوقفة ولو لفترة زمنية بينية، كنوع من التخطيط والإعلان عن خطة واضحة تستهدف تخفيض الزيادة السكانية.

وأفاد بأن هذه الخطة قد تكون لمرحلة زمنية معينة، لتعويض فترة شهدت زيادة في الحاجة للخدمات وفرص العمل.

وتأتي زيارة مدبولي للسويس، لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة السويس، تشمل مشروعات البنية الأساسية والإسكان والصحة والطرق.