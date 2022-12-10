الولايات المتحدة وكندا تدينان أعمال العنف الوحشية الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين

أعلنت الولايات المتحدة وكندا إدانة أعمال العنف الوحشية، التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين، وقمعها المستمر للشعب الإيراني.



وذكرت الدولتان- في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية، الجمعة- "أننا ندين تفشي الاضطهاد والعنف الذي تمارسه دولة إيران ضد المرأة.. وفي حين أن هذه مخاوف طويلة الأمد فإن تكثيف السلطات الإيرانية للعنف ضد شعبها بعد وفاة مهسا أميني- فتاة بالغة من العمر 22 عامًا تعرضت للضرب حتى الموت على يد (شرطة الآداب) الإيرانية- يدعو إلى ردود تبعية من جميع أنحاء العالم".



وأضاف البيان "أننا اليوم اتخذنا إجراءات عقوبات منسقة ضد المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبت كجزء من حملة القمع الوحشية المستمرة التي تهدف إلى حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية".



وأشار إلى أن "تلك العقوبات تأتي فيما تواصل القيادة الإيرانية ارتكاب أعمال عنف ضد شعبها دون هوادة، وبحسب ما ورد قتلت قوات الأمن مئات المتظاهرين السلميين، بمن فيهم عشرات الأطفال، واعتقلت تعسفيا آلاف الإيرانيين في محاولة لإسكات الشعب".



وتابع البيان "نحن قلقون للغاية من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن السلطات الإيرانية تستخدم العنف الجنسي كوسيلة شنيعة لقمع الاحتجاجات.. كما بدأت المحاكم الإيرانية الآن في إصدار أحكام قاسية ضد المدافعين والمتظاهرين تتراوح بين أحكام بالسجن لفترات طويلة إلى الإعدام".



وخلص البيان بالقول "نحن متحدون في دعمنا للشعب الإيراني الشجاع، معًا نظل ملتزمين بإيجاد المزيد من السبل لفرض تكاليف على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيرانيين، يجب أن يكون لكل فرد في إيران الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب على النظام الإيراني إنهاء استخدامه للعنف ضد شعبه لمجرد ممارسة تلك الحقوق".