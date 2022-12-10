 الرئيس الصيني يؤكد اهتمام بلاده بدعم وتطوير التعاون مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يؤكد اهتمام بلاده بدعم وتطوير التعاون مع لبنان

أ ش أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:00 ص

قال رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينج، إن بلاده تقدر الإسهام الإيجابي للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في مقر إقامته في الرياض على هامش القمة العربية - الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية أمس.

وأضاف بينج أن الصين مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج إليه خصوصا في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة.

من جهته، أكد ميقاتي أن لبنان يتطلع إلى المزيد من الاستثمارات الصينية خصوصا في مجال البنى التحتية التي تمتلك فيها الصين خبرات واسعة.

وتوجه ميقاتي بالشكر للصين على مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني (اليونيفيل).

وعبر عن أمنيته في فتح الأسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية، موجها الشكر للصين على منحه تمويل بناء الكونسرفتوار الوطني.

حضر اللقاء وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمالية يوسف الخليل والصناعة جورج بوشيكيان.


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