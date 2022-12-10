هنأ الفنان عبدالفتاح الجريني، المنتخب المغربي، بمناسبة فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم «فيفا قطر 2022».



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «قلبي كان هيطلع من جوا، كان حواليا مصريين وسعوديين وإماراتيين، وكلهم بيشجعوا كإننا فرقة واحدة بتلعب».



وأضاف أنه لا يستطيع وصف الفرحة الغامرة التي يشعر بها اليوم، مؤكدًا أن تأهل المغرب للدور نصف النهائي بكأس العالم، أمر مشرف للمغرب والعرب والأفارقة.



وعن شعوره بعد انتهاء المباراة، عقب: «قعدت أصرخ، مكنتش فاكر إني أكون على أعصابي، خاصة 5 دقائق كأنها 5 أيام و5 أسابيع، كل الناس كانت بتدعي ربنا الـ5 دقائق تعدي بسرعة، ومكنتش قادر أقسم بالله»، وفقًا لوصفه.



وذكر أنه تواصل مع أهله لتهنئتهم، كما أن الفنانين الذين يعرفهم باركوا له، قائلًا إن «المنتخب المغربي كان يلعب اليوم باسم العرب كلهم».



وتابع: «شكرًا لكل اللاعبين والمدرب، والجمهور جوا الملعب وبرا الملعب بالآلاف يشجعون ليل نهار، شكرا على الحب والتفاؤل وكل حاجة حلوة، النهاردة يوم عربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى».



وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).



وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.



وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.