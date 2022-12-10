روسيا تعتزم منع تبادل العملة الأوكرانية في خيرسون

قالت الإدارة التي عينتها روسيا في إقليم خيرسون الأوكرانية، السبت، إنها ستبدأ باستبدال الهريفنيا الأوكرانية، العملة المتداولة محليا، بالروبل الروسي، ابتداء من العام المقبل.

وسينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو، في الأول من يناير من عام 2023، وفقا لما نقلته "رويترز".

وقال آندريه بيريتونكين، رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي، في مقطع مصور نشرته الإدارة، التي عينتها روسيا: "من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع".

وكانت الإدارة، التي عينتها روسيا، قد ذكرت من قبل أنه سيتم قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.