بريطانيا: إيران من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

ذكر تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية أن إيران أصبحت واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا، منذ أن غزت روسيا اوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن الوزارة، مرددة مخاوف الولايات المتحدة، قولها إن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة، بما في ذلك مئات من الصوارخ الباليستية، بينما في المقابل ستقدم موسكو على الأرجح لإيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، مرددة مخاوف الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن روسيا من المرجح أن تكون قد استهلكت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ "إس إس-26 اسكندر" قصيرة المدى الباليستية.

وحولت روسيا أساليبها التكتيكية لاستخدام هجمات صاروخية واسعة، تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ سبتمبر الماضي.