السفير مجدي مفضل مندوبا دائما للسودان لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو

قدم السفير مجدي أحمد مفضل، أوراق اعتماده مندوبا دائما للسودان لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى المدير العام للمنظمة جيرد موللر.

وأشاد السفير مجدي مفضل- بحسب بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة- بشراكة بلاده مع (اليونيدو) ودعمها للقطاع الصناعي في البلاد، مؤكدا تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع المنظمة في الفترة المقبلة لوجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي والصناعة والتعدين والطاقة الشمسية.

ومن جهته، رحب جيرد موللر بالسفير، مؤكدا استعداده لتعزيز التعاون مع السودان، وتقديم المزيد من الدعم في الفترة المقبلة.