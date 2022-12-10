 الشرطة الألمانية: انتهاء واقعة احتجاز رهائن في دريسدن - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية: انتهاء واقعة احتجاز رهائن في دريسدن

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 2:02 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 2:02 م

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن، مضيفة أنه تم القبض على الجاني.

وأوضحت الشرطة الجاني مصاب، بينما نجا الرهائن دون إصابات.


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