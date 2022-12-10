الشرطة الألمانية: انتهاء واقعة احتجاز رهائن في دريسدن

الأكثر قراءة
وثائق سرية: إثيوبيا اعترفت لبريطانيا بالسبب الحقيقي وراء بناء السدود على منبع نهر النيل
مرتضى منصور: لا نمانع في تقسيط عقوبة كهربا ولكن بشرط وحيد
شاهد في مقتل المحامي بنداري حمدي: المتهم أفصح عن نيته قبل ارتكاب الجريمة
الحضارة الفرعونية: أيرلندا تعتزم إعادة مومياء و قطع أثرية أخرى إلى مصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
ممتاز
جيد
مقبول
ضعيف
النتـائـج
تصويت
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن، مضيفة أنه تم القبض على الجاني.
وأوضحت الشرطة الجاني مصاب، بينما نجا الرهائن دون إصابات.