الشرطة الألمانية: انتهاء واقعة احتجاز رهائن في دريسدن

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن، مضيفة أنه تم القبض على الجاني.

وأوضحت الشرطة الجاني مصاب، بينما نجا الرهائن دون إصابات.