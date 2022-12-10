كندا تسجل 1903 إصابات جديدة و56 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 1903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و56 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و463 ألفا و34 إصابة، والوفيات إلى 48 ألفا و474.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 95 مليونا و567 ألفا و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.