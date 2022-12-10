معهد الفلك: إهداء 3 محطات للرصد الجيوفيزيقي والزلزالي لمرصد جوما بالكونغو الديمقراطية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إنه تم إهداء 3 محطات للرصد الجيوفيزيقي والزلزالي لمرصد جوما للزلازل والبراكين بجمهورية الكونغو الديمقراطية لتركيبهم في نطاق بركان جوما.

وأشار القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلى أن المعهد استضاف وفدا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة ندامبو أودن السكرتير العام الدائم لوزارة البحث العلمي والعلوم والابتكار، وشيتوند مياهجنو أمين عام الوزارة، وبحضور عدد من ممثلي الوكالة المصرية للشراكة والتنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأوضح أن زيارة الوفد اشتملت على استعراض المراحل التنفيذية للتعاون المُشترك بين الجانبين وذلك في ضوء الزيارات المُتبادلة بين المعهد ومرصد جوما للزلازل والبراكين.

وأضاف أن الوفد قام كذلك بزيارة أقسام المعهد المختلفة والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة التي يقوم المعهد بتطويرها، خاصة في مجال شبكات الرصد.

وأكد رئيس المعهد أهمية التكامل الإفريقي في كافة المجالات، وخاصة في المجالات الفنية ذات الصلة برصد المخاطر الطبيعية والتقليل من آثارها؛ لدفع عجلة التنمية الشاملة.

وقال إن التعاون بين الجانب المصري والكونغولي أخذ شكلًا تنفيذيًا خلال الفترة الأخيرة، في ضوء احتياج الجانب الكونغولي لبعض الدعم الفني ولتأهيل القدرات البشرية لديه، لاسيما بعد تكرار النشاط الزلزالي والبُركاني خلال العام الماضي في منطقة جوما بشرق الكونغو.

وأضاف أنه تم تبادل الزيارات بين الجانبين برعاية السفارة المصرية في كينشاسا ووزارة الخارجية المصرية، وبحضور ممثل سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، كما أن الوفد المصري كان قد زار جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس الماضي، والتقى الوفد بوزير البحث العلمي الكونغولي، وتضمن اللقاء التأكيد على رغبة الجانبين في زيادة أواصر التعاون والتكامل.

ومن جانبه، أكد ندامبو أودن السكرتير العام الدائم لوزارة البحث العلمي والعلوم والابتكار الدعم الكامل الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية للتعاون مع مصر، وخاصة في مجال الرصد والتعاون بين المعهد ومرصد جوما للبراكين ومركز الأبحاث العلمية بلويرو، معربا عن تطلعه لتوقيع اتفاق تعاون بين الجانبين.

جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكونغولي للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية تأتي على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الإفريقي لتطبيق التكنولوجيا النووية، الذى تستضيفه هيئة الطاقة الذرية المصرية.