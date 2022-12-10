الزراعة: الدولة تتدخل بإمكانياتها في الفترة المقبلة لوضع سعر استرشادي للدواجن

مطورون عقاريون يتوقعون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمعدل لا يقل عن 20% مع بداية العام القادم