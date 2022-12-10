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جودة عبدالخالق: ربط الجنيه بالدولار وضع شاذ بكل المقاييس من الناحية الاقتصادية
أحمد بدير ومديرو تحرير الشروق يقدمون واجب العزاء في الصحفي محمد أبو الغيط
رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية: الصين تعتبر السيسي قائدا إقليميا عظيما
عماد الدين حسين يقدم العزاء في الصحفي محمد أبو الغيط
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أستراليا تفرض عقوبات على إيران وروسيا
لبنان: كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن الترحيب بدعوة بري للحوار حول انتخاب رئيس جديد للبلاد
بريطانيا: إيران من أكبر الداعمين العسكريين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا
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إبراهيم نور الدين حكمًا لمواجهة الزمالك وبيراميدز
كأس العالم.. شيكابالا يحتفل بتأهل المغرب على حساب البرتغال
كأس العالم.. مشاهد متشابهة تربط بين إنجازي اليونان 2004 والمغرب 2022
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اختتام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة بمشاركة 61 دولة
كأس العالم.. محمد هنيدي بعد فوز المنتخب المغربي على البرتغال: المغرب يزلزل العالم ويبهره
إيمان عبدالغني: أبحث عن تقديم أغاني طربية تعيش
سهير رمزي تدخل لوكيشن أم البنات استعدادا لعرضه في رمضان
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الزراعة: الدولة تتدخل بإمكانياتها في الفترة المقبلة لوضع سعر استرشادي للدواجن
مدينة الجونة تستضيف النسخة الأولى من «الجونة موتور شو 2022»
مطورون عقاريون يتوقعون ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمعدل لا يقل عن 20% مع بداية العام القادم
حوادث وقضايا
السيطرة على حريق نشب داخل استوديو تصوير بشبرامنت
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في سوهاج
قتله ثم أحرق جثته.. إحالة أوراق المتهم بقتل آخر بسوهاج إلى المفتي
المنيا.. فتاة تنتحر بالحبة الس