تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لفرحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بفوز المنتخب المغربي، على البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم «فيفا قطر 2022».

وظهرت الفرحة العارمة على وجه الأمير القطري وأعضاء من العائلة المالكة، عقب انتهاء المباراة بفوز أسود الأطلس، وحرصوا على رفع قمصان المنتخب المغربي والعلم المغربي، تعبيرًا عن فرحتهم.

وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.

وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.