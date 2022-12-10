نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أتمنى مشاهدة المنتخب المغربي في نهائي كأس العالم

أفصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، عن أمانيه بمشاهدة المنتخب المغربي يلعب نهائي كأس العالم.



وكتب ميدفيديف عبر قناته في منصة "تليجرام" اليوم السبت: "فيما يتعلق بكرة القدم.، ستكون المباراة النهائية رائعة من دون الدول المعادية".



ثم أرفق هذه العبارة بسيناريو النهائي الذي يجمع الدول غير المعادية التي قصدها "الأرجنتين - المغرب"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ودخل المنتخب المغربي لكرة القدم التاريخ بأسطر من ذهب، اليوم السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".



وتغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.



وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).