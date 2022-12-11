 عمال البريد في بريطانيا يعتزمون تنظيم إضراب جديد بسبب الأجور وظروف العمل - بوابة الشروق
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عمال البريد في بريطانيا يعتزمون تنظيم إضراب جديد بسبب الأجور وظروف العمل

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:27 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:27 م

ينظم عمال البريد الملكي (رويال ميل) إضرابا جديدا في بريطانيا يوم غد الأحد في نزاع طويل الأمد حول الأجور والوظائف وظروف العمل.

 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أعضاء نقابة عمال الاتصالات ينخرطون في خلاف مرير بشكل متزايد أثار سلسلة من الإضرابات.

 

ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في الفترة التي تسبق عيد الميلاد (الكريسماس)، والتي قالت النقابة إنها ستسبب تراكما كبيرا لرسائل وطرود البريد.

 

وانضم الآلاف من أعضاء النقابة إلى مسيرة ضخمة في وسط لندن أمس الجمعة لإظهار دعمهم المستمر للإضرابات.

 

وقال الأمين العام للنقابة ديف وارد: "يخاطر رؤساء البريد الملكي (ريال ميل) بانهيار في عيد الميلاد بسبب رفضهم العنيد لمعاملة موظفيهم باحترام".


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