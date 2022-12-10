رئيس لجنة مكافحة كورونا: العالم يشهد زيادة في الإصابات وليس شدة الحالات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن العالم يشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا، خلال الفترة الحالية، وليس زيادة في شدة الحالات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الوزارة لم تنصح في أي لحظة بالبعد عن تطبيق الإجراءات الوقائية، منوهًا إلى أن المواطنين شعروا في الفترة الأخيرة، بنوع من الملل أو الاطمئنان للفيروس.



ونوه بأن فصل الشتاء -ما قبل ظهور «كوفيد- 19»- معروف بنشاط الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو المخلوي التنفسي، قائلًا إن شدة الأخير أكبر على الأطفال الذين يقل عمرهم عن 6 أشهر.



وأوضح رئيس لجنة مكافحة كورونا، أن علاج الفيروس المخلوي معتمد على علاج الأعراض، لافتًا إلى أن فترة حضانته تتراوح ما بين 3 إلى 6 أيام، وقد تستمر أعراضه حتى 14 يومًا.



وشدد على أهمية حصول المصابين به على مخفضات الحرارة، وشرب الكثير من السوائل، إضافة إلى التهوية والتغذية السليمة، مشيرًا إلى أهمية عزل المصابين؛ لعدم نقل العدوى إلى كبار السن.