أثنى ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، على لاعبيه وروح الفريق عقب المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الهولندي مساء الجمعة، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وأطاح المنتخب الأرجنتيني بنظيره الهولندي من دور الثمانية بالمونديال بعدما تغلب عليه 4 / 3 بركلات الجزاء الترجيحية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بينهما بالتعادل 2 / 2 على ملعب استاد لوسيل.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ناهويل مولينا وليونيل ميسي في الدقيقتين 35 و73 من ضربة جزاء ثم تعادل المنتخب الهولندي بهدفين سجلهما فاوت فيخهورست في الدقيقة83 والدقيقة 11من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقال سكالوني في تعليقه على سر نجاح المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي :"الأرجنتين لديها روح فريق، نحن نعرف كيف نتعامل مع كل المواقف على أرض الملعب، كان بالطبع من الأفضل أن نتفادى ركلات الجزاء الترجيحية، لكننا صمدنا حتى النهاية."

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :"أعتقد أيضا أن الفريق الهولندي سبب لنا الكثير من المشكلات، وصعب علينا الأمور خاصة خلال الشوط الثاني، الشوط الثاني كان صعبا لكن هذه هي كرة القدم وهذا ما يحدث أحيانا، عندما نعتقد بأن المباراة قد انتهت تحدث مفاجأة، وكما قلت هذا الفريق كان متمرسا ويلعب بثقة ويصر على الفوز."

وعن شعوره خلال المباراة التي استمرت لـ 120 دقيقة وتفاعله مع الحكم، قال سكالوني :"أنا لا أريد أن أتحدث عن الحكم، علاقتي به طبية جدا وأنا أعرفه ولا أريد أن أتحدث عنه، لحسن الحظ سار كل شيء على ما يرام، وهذا ما أستطيع أن أقوله له."

وعن الدفع بأنخيل دي ماريا في الدقيقة 112، قال سكالوني :"أعتقد أننا في الشوط الإضافي الأول كنا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل مع دي ماريا، لكنه لم يكن على مستوى اللياقة المطلوب، لكن كان علينا أن نصدر القرار ولم يكن هذا القرار سهلا، لكن كان من الضروري أن نفكر في اللاعبين الذين سيسددوا ركلات الجزاء."

وتابع :"بالطبع كنا نفكر بطريقة اللعب الهجومية، وكانت الأمور صعبة علينا في الشوط الإضافي الثاني، ولكن يمكن أن نقول إننا كنا الأكثر تسديدا على المرمى."

وعن حديثه للاعبين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، قال مدرب الأرجنتين :"أعتقد أنه في آخر 15 دقيقة كان هناك لعب بالكرات الطولية ولم تكن هناك الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف، وكنا نتوقع أن نسيطر في الوقت الإضافي ونلعب بطريقتنا، ولكن رأينا أن الفريق الهولندي لم يعد يلعب بطريقة التمريرات الطويلة وبالتالي لم نتمكن من الفوز في الوقت الإضافي، ولكن استطعنا أن نحسم المباراة في النهاية."

وعن شخصية الفريق الأرجنتيني، قال المدرب :"أعتقد أننا أثبتا الكثير من جوانب شخصيتنا مع المكسيك، واجهنا شوط أول صعب ولكننا أيضا كافحنا حتى النهاية، ونستطيع أن نقول أن كرة القدم تظهر بالفعل معادن الفرق المختلفة، وهذا ما فعلناه في مباريات سابقة وفي هذه المباراة."

وأضاف :"أحيانا يتحتم علينا أن ندافع ولا نهاجم فقط ولكن عندما يكون الفريق الآخر لديه لاعبين بطول قامة 190 سنتيمترا، فهذا يفرض علينا الدفاع، وبالتالي أعتقد أن كل لحظة في المباراة كانت حاسمة لنا ومهمة."

وعن اختيارات ركلات الترجيح، قال سكالوني :"كنا نعرف أن هناك ركلات ترجيح ستسدد، وكنا نعرف أنه لا يمكن أن نخسر أيا منها، أحيانا تكون الأمور صعبة لأن هناك من لا يريد أن يسدد ولكن في هذه المباراة، كان هناك من تطوع للتسديد وكان هذا أمرا إيجابيا للغاية... كان علينا فقط اختيار من سيسدد لأن الكثير تطوعوا."