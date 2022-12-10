مسؤولة ألمانية: حقوق الإنسان تتعرض لضغوط هائلة في جميع أنحاء العالم

ترى مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه أمتسبرج، أن الحريات والحقوق الفردية في خطر في العديد من الأماكن حول العالم.



وقالت أمتسبرج، اليوم السبت بمناسبة "يوم حقوق الإنسان"، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: "حقوق الإنسان تتعرض لضغوط هائلة في جميع أنحاء العالم، حرية التعبير وحرية الصحافة مقيدة، تتقلص المساحات التي يمكن للمجتمع المدني العمل فيها، إنجازات المساواة في انتكاس ويتم التشكيك في الحقوق الفردية لصالح حقوق الجماعات".



وذكرت أمتسبرج، أن ما تشترك فيه بؤر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم هو "الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفة: "سواء كان الأمر يتعلق بمهمة كشف الحقائق في إيران التي تم تحديدها مؤخرا أو التحقيق الجنائي الدولي في الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، يجب أن يكون واضحا للجميع بشكل لا لبس فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر دون عقاب".



وترى أمتسبرج، أن من غير المرجح أن تنخفض أزمات حقوق الإنسان العام المقبل، مضيفة أن الحكومة الألمانية ستؤدي بالتالي دورها في الدفاع عن المؤسسات الدولية ضد الهجمات وتوفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان وإعطاء حقوق الإنسان أهمية أكبر في علاقاتنا الاقتصادية.