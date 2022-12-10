مساعد وزير الخارجية الأسبق: العرب والصين عقدا قمة شراكة مبنية على مصير مشترك واحترام السيادة

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن القمة العربية - الصينية هي قمة البحث عن شراكة مبنية على مصير مشترك ونقل التكنولوجيا وقواعد القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وأضاف حجازي -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية (الحياة) مساء اليوم السبت- أن الصين تعتمد على 50% من الطاقة من المنطقة العربية والخليج العربي، كما أن الدول العربية وصلت تجارتها مع الصين إلى 400 مليار دولار، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للعالم العربي.

وشدد على أن الصين حريصة على ألا يتدخل أحد في ِشأنها الداخلي ووحدة الصين الواحدة، كما أن بكين تأمل أن يكون شركاؤها على قدر مسؤولية الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت مع معظم البلدان العربية الرئيسية.

وقال إن الصين تعد شريكا استراتيجيا لمصر، كما أن مصر في مقدمة من قدموا الصين لعالمنا العربي والعالم الثالث حتى تبوأت مكانتها عام 1971 في منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف أن العالم بات يتحدث اللغة العربية؛ على خلفية مساهمة المغرب في وصولها البطولي للربع النهائي لبطولة كأس العالم في قطر، وكذا قمة المناخ الهائلة في تنظيمها وإدارتها ونتائجها بمصر، علاوة على أفضل نسخ من المونديال في قطر، فضلا عن استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية - الصينية الأولى.