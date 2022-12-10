 ألمانيا تعتزم إرسال 470 مولدا كهربائيا بقيمة 19.5 مليون يورو إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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ألمانيا تعتزم إرسال 470 مولدا كهربائيا بقيمة 19.5 مليون يورو إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 11:22 م

أعلنت السفارة الألمانية لدى أوكرانيا، اليوم السبت، عزم برلين تزويد كييف بـ470 مولدا كهربائيا بقيمة 19.5 مليون يورو.

 

وقالت السفارة الألمانية على صفحتها على موقع فيسبوك، إن الهيئة الاتحادية للإسناد التقني في ألمانيا، ستزود أوكرانيا بـ470 مولدا للكهرباء من أنواع مختلفة، بتكلفة إجمالية قدرها 19.5 مليون يورو، وفقا لوكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

 

وبعد زيادة الهجمات الصاروخية الروسية على جنوب أوكرانيا، حذرت السلطات هناك، في وقت سابق من اليوم السبت، من انقطاع التيار مددا أطول في مدينة أوديسا الساحلية.

 

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، على قناته بموقع تلجرام اليوم السبت: "تستغرق أعمال الإصلاح وقتا أطول من المعتاد".

 

كان الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على المدينة في الليل أدى إلى إصابتها بالشلل التام.

 

وحتى الآن لم يكن من الممكن تزويد المرافق بالكهرباء إلا عناصر البنية التحتية المهمة مثل المستشفيات وأجنحة الولادة 

ومحطات الضخ ومحطات الطاقة الحرارية.

 

وتستهدف روسيا إمدادات الطاقة الأوكرانية منذ أكتوبر الماضي.


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