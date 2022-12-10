القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة في مصر الجديدة

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط شخص سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" في مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة شخص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج".

وأقر بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطلباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية).

كما تم بإرشاده ضبط الأجهزة المشار إليها، والهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.