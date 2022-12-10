 ضبط شخص يدير مركزا لإجراء عمليات طبية غير مشروعة في الجيزة - بوابة الشروق
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ضبط شخص يدير مركزا لإجراء عمليات طبية غير مشروعة في الجيزة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 2:21 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 2:21 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص يدير مركزا طبيا لإجراء عمليات طبية غير مشروعة في الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، أكدت إدارة شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة - مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه و5 عاملين آخرين بالمركز- مقيمون بدائرة المركز- كما تم ضبط أقراص ترامادول مخدرة، ومبلغ مالى حصيلة نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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