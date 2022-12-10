مياه القاهرة تستقبل طلاب إعلام النهضة للتعريف بخدمات الشركة



استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة، وفداً من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة النهضة، برئاسة الدكتورة ميرفت عبدالحميد والدكتورة أميرة أمير، للتعريف بخدمات الشركة، ودور الإعلام في التواصل مع المواطنين ونشر الوعى بقضايا المياه.



وأشار المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، إلى تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة والخدمات التي تقدمها وطبيعة عمل قطاع الإعلام وخدمة العملاء.



وزار الوفد المركز الإعلامي لمياه القاهرة، للتعرف على طبيعة عمله، والاطلاع على كل النظم والآليات التى يتم استخدامها فى التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية إدارة الصورة الإعلامية والذهنية للشركة وأسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125 بالإضافة للنظم المستخدمة فى إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق أعلى مستويات الآداء، كما تم التعرف على دور إدارات التوعية وإدارة استطلاع الرأي وكذلك إدارة المشاركة المجتمعية للشركة والإدارة العامة للخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء بالوايلى وسيارات خدمة العملاء المتنقلة.



وأشادت الدكتورة ميرفت عبدالحميد والطلاب، بكل ما شاهدوه من أساليب متطورة وتكنولوجيا حديثة فى إدارة وتشغيل منظومات الشركة وداخل قطاع الإعلام وخدمة العملاء وطالبوا باستمرار التعاون فى مجال التدريب لطلبة الكلية لتحقيق أعلى استفادة للطلاب.