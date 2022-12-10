عاصفة من المحيط الهادئ تضرب أمريكا مصحوبة بالبرد والفيضانات والأعاصير

توقع خبراء الأرصاد أن تهب عاصفة من المحيط الهادئ فوق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد وخطر شديد من هبوب أعاصير ورياح شديدة وعواصف رعدية عبر أنحاء من المسيسيبي ولويزيانا وأركنسو بحلول منتصف الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتهطل أمطار بارتفاع حوالي 5 سنتيمترات فجأة في وديان جنوبي كاليفورنيا، اليوم السبتآ، وحتى غد الأحد بمنسوب يصل إلى 15 سنتيمترا في التلال الساحلية والجبال، وتطلق فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب خدمة الطقس الأمريكية الوطنية.

ويسقط البرد بارتفاع حوالي 30 سنتيمترا في سلسلة جبال سييرا نيفادا، إلى جانب أنحاء من أوريجون وواشنطن.