 عاصفة من المحيط الهادئ تضرب أمريكا مصحوبة بالبرد والفيضانات والأعاصير - بوابة الشروق
السبت 10 ديسمبر 2022 7:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

عاصفة من المحيط الهادئ تضرب أمريكا مصحوبة بالبرد والفيضانات والأعاصير

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 7:21 م

توقع خبراء الأرصاد أن تهب عاصفة من المحيط الهادئ فوق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد وخطر شديد من هبوب أعاصير ورياح شديدة وعواصف رعدية عبر أنحاء من المسيسيبي ولويزيانا وأركنسو بحلول منتصف الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتهطل أمطار بارتفاع حوالي 5 سنتيمترات فجأة في وديان جنوبي كاليفورنيا، اليوم السبتآ، وحتى غد الأحد بمنسوب يصل إلى 15 سنتيمترا في التلال الساحلية والجبال، وتطلق فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب خدمة الطقس الأمريكية الوطنية.

ويسقط البرد بارتفاع حوالي 30 سنتيمترا في سلسلة جبال سييرا نيفادا، إلى جانب أنحاء من أوريجون وواشنطن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك